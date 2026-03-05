Tennis

Marathonmann in Afrika: Jungstar Schwärzler weiter im Vormarsch

Der Vorarlberger Joel Schwärzler wehrte in Kigali am Mittwoch zehn Matchbälle ab und siegte am Donnerstag im Viertelfinale ebenfalls nach fast dreieinhalbstündiger Arbeit.
05.03.2026, 15:09

Joel Schwärzler beim Tennisspiel.

Eine kämpferisch sehr starke Leistung hat Österreichs Hoffnung Joel Schwärzler in diesen Tagen beim Challenger in Kigali in Ruanda gezeigt. Der 20-jährige Vorarlberger hatte schon am Mittwoch nicht weniger als zehn Matchbälle abgewehrt, ehe er nach 3:23 Stunden Zdenek Kolar (CZE) 4:6,7:6,7:6 besiegte. Und am Donnerstag bezwang er den topgesetzten Argentinier Marco Trungelliti nach ebenfalls 3:23 Stunden 7:6,6:7,7:6 und verwertete den sechsten Matchball.

Im Halbfinale trifft der Schützling von Ex-Daviscup-Spieler Markus Hipfl nun auf den Italiener Marco Cecchinato. Sollte sich Schwärzler wie schon vergangene Woche in Lugano erneut für ein Challenger-Finale qualifizieren, dann verbessert er sich erstmals in die Top 200. Im Liveranking ist er aktuell als 202. auch schon so gut wie nie zuvor platziert.

Agenturen, hot  | 

