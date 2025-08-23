Tennis

Starker Schwärzler: Jungstar rettet in Sofia eine verkorkste rot-weiß-rote Woche

Mit Trainer Hipfl geht es für Schwärzler aufwärts
Joel Schwärzler ist weiter im Vormarsch und unterlag beim Challenger in Sofia erst im Endspiel. Die anderen Österreicher enttäuschten im Einzel. Lilli Tagger hat in Wien eine starke Konkurrenz.
Von Harald Ottawa
23.08.25, 14:14
Nichts wurde es aus dem zweiten Challenger-Titel für Joel Schwärzler. Nach einer starken Woche in Sofia musste sich der 19-jährige Vorarlberger im Endspiel dem ehemaligen Top-50-Spieler Alex Molcan 5:7, 4:6 geschlagen geben. Im Ranking wird sich Schwärzler, der nach seinem Wechsel zu Trainer Markus Hipfl im Aufwärtstrend ist, erstmals in die Top 300 einziehen.

Trotz Niederlage: Jungstar Schwärzlers neuer Weg dürfte fruchten

Den heimischen Tennisfans ist der Slowake Molcan nicht wirklich in guter Erinnerung. In Kitzbühel lag er 2023 gegen Sebastian Ofner 4:6 und 0:5 zurück – und gewann noch die Partie. Dennoch tat seine Turnierwoche nicht nur der ehemaligen Nummer 1 der Juniorenwelt gut, sondern den gesamten österreichischen Tennissport. Denn Filip Misolic schied in Winston Salem ebenso wie Sebastian Ofner früh aus. Zudem verspekulierte sich der Steirer, was eine Teilnahme am Hauptbewerb der US Open, wo Ofner nicht vor Montag auf den Norweger Casper Ruud fordert, betrifft. In der US-Open-Quali flogen Lukas Neumayer, Jurij Rodionov wie auch Julia Grabher und Sinja Kraus schon in der 1. Quali-Runde raus.

Einen österreichischen Sieger gab es dennoch in Sofia. Der Burgenländer David Pichler gewann mit dem Kroaten Nino Serdarusic den Doppelbewerb.

Schwärzler im Endspiel in Sofia, Miedler in Winston-Salem

Starke Konkurrenz für Tagger

Ein anderer Jungstar wird ab 1. September  wieder  eine heimische Tennisbühne beehren. Nach ihrem Finaleinzug in Amstetten wird Lilli Tagger auch beim ITF-W75-Turnier im Tennis-Center  LaVille im 23. Wiener Gemeindebezirk servieren. Der Weg zu einem Titel wird aber kein einfacher werden.  Denn auch Sinja Kraus, ihre Endspielbezwingerin von Amstetten  ist am Start, auch  die Deutsche Jule Niemayer  und die Italienerin Martina Trevisan, Halbfinalistin bei den French Open 2022, beleben die Konkurrenz. Das Turnier um Organisator Raimund Stefanits hat sich seit Jahren in der rot-weiß-roten Turnierlandschaft etabliert und wächst immer weiter. 

