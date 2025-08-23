Starker Schwärzler: Jungstar rettet in Sofia eine verkorkste rot-weiß-rote Woche

Nichts wurde es aus dem zweiten Challenger-Titel für Joel Schwärzler . Nach einer starken Woche in Sofia musste sich der 19-jährige Vorarlberger im Endspiel dem ehemaligen Top-50-Spieler Alex Molcan 5:7, 4:6 geschlagen geben. Im Ranking wird sich Schwärzler, der nach seinem Wechsel zu Trainer Markus Hipfl im Aufwärtstrend ist, erstmals in die Top 300 einziehen.

Den heimischen Tennisfans ist der Slowake Molcan nicht wirklich in guter Erinnerung. In Kitzbühel lag er 2023 gegen Sebastian Ofner 4:6 und 0:5 zurück – und gewann noch die Partie. Dennoch tat seine Turnierwoche nicht nur der ehemaligen Nummer 1 der Juniorenwelt gut, sondern den gesamten österreichischen Tennissport. Denn Filip Misolic schied in Winston Salem ebenso wie Sebastian Ofner früh aus. Zudem verspekulierte sich der Steirer, was eine Teilnahme am Hauptbewerb der US Open, wo Ofner nicht vor Montag auf den Norweger Casper Ruud fordert, betrifft. In der US-Open-Quali flogen Lukas Neumayer, Jurij Rodionov wie auch Julia Grabher und Sinja Kraus schon in der 1. Quali-Runde raus.

Einen österreichischen Sieger gab es dennoch in Sofia. Der Burgenländer David Pichler gewann mit dem Kroaten Nino Serdarusic den Doppelbewerb.