Schwärzler im Endspiel in Sofia, Miedler in Winston-Salem

Mit Sebastian Ofner, sowie den Doppel-Spezialisten Lucas Miedler (mit Partner Francisco Cabral) und Alexander Erler (mit Robert Galloway) wird das österreichische Teilnehmerfeld bei den am Sonntag beginnenden US Open in New York sehr überschaubar sein. Während Ofner mit dem Erstrundenlos Casper Ruud (Nummer 12/Finalist 2022) richtig Pech hatte, kann im Doppel etwas mehr erwartet werden.

Der Doppel-Bewerb in New York beginnt erst am 29. August.

In Winston-Salem schaffte Miedler mit seinem portugiesischen Partner den Einzug ins Finale. Im Semifinale des ATP250er-Turniers gaben Joe Salisbury und Neal Skupski (GBR) vor der Partie schon auf. Miedler sagte: "Natürlich hätten wir lieber gespielt und gewonnen. Ich hoffe, Joe hat nichts Schlimmeres und kann bei den US Open normal starten. Für uns liegt jetzt der Fokus schon auf dem Finale morgen. Das ist eine mega Chance, die wir nutzen wollen."

Im Achtelfinal-Duell mit den Brasilianern Rafael Matos/Marcelo Melo schieden hingegen Alexander Erler und Robert Galloway (2:6, 2:6) aus.