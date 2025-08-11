Jungstar Lilli Tagger über den Teamkollegen: „Ich kann mir viel von Sinner abschauen“

Es wurde dann doch nichts. Aber Lilli Tagger , zarte 17, hat gute Bekanntschaft mit den besten Österreicherinnen gemacht und gezeigt, welch großes Potenzial in ihr steckt. Am Rande des ITF-Turniers in Amstetten sprach Österreichs erste Grand-Slam-Siegerin, sie gewann vor zwei Monaten im Juniorenbewerb der French Open, mit dem KURIER über ihre Karriere.

KURIER: Es war geradezu ein Hype hier in Amstetten um Sie entstanden. Hat sich nach den French Open Ihr Leben viel verändert?

Lilli Tagger: Natürlich hat sich ein bisschen etwas geändert. Man steht etwas mehr im Blickpunkt, auch die Anfragen werden mehr. Aber natürlich macht mich das megastolz, es bestätigt auch die gute Arbeit, die ich weiterführen werde. Aber klar, jetzt wollen alle deine besten Freunde sein.

Erzeugt das Druck bei Ihnen? Joel Schwärzler kommt nach seinem Sprung zur Nummer 1 der Juniorenweltrangliste erst langsam auf Touren.

Am wichtigsten ist, wie du selber damit umgehst. Aber es ist generell nicht ganz leicht, die Sponsoren machen ebenso Druck. Ich habe einen Satz gehört, der mir wichtig ist: ’Jeder hat seine Zeit, bei einem kommt sie früher, bei einem anderen später.’

Druck kommt ja vor allem über die sozialen Medien. Einige Landsleute von Ihnen waren da schon in der Opferrolle. Wie gehen Sie damit um?

Noch stehe ich nicht so in der Öffentlichkeit, dass ich es stark spüre, noch bin ich noch nicht so weit, dass man mich fertigmachen kann.