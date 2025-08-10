Ein Sonntag für Tennisfans: Vier Österreicher in Endspielen

Am Sonntag kommen österreichische Tennisfreunde voll auf ihren Geschmack. Vier ÖTV-Spieler sind im Einsatz.

Um 12.30 Uhr kommt es beim ITF-Turnier in Amstetten zu einem rein-österreichischen Finale. Jungstar Lilli Tagger fordert Sinja Kraus (live ORF Sport Plus).

Nicht das einzige Endspiel mit rot-weiß-roter Beteiligung. Jurij Rodionov, der am Samstag Joel Schwärzler in drei Sätzen niederrang, trifft beim Challenger-Finale in Bonn (13 Uhr) auf den Kasachen Timofei Skatov. Dort holte übrigens Neil Oberleitner am Samstag den Doppeltitel mit dem Niederländer Mick Veldheer.

Auch Lukas Neumayer ist am Sonntag noch an der Reihe. Der 22-jährige Salzburger, der Samstagabend überraschend den topgesetzten Spanier Carlos Taberner glatt abservierte, trifft auf den routinierten Serben Dusan Lajovic (18 Uhr, beide Spiele auf www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/Challenger-tv zu sehen.

Die Form der Österreicher stimmt zuversichtlich für den Davis Cup in Ungarn Mitte September. Dort geht es um den Aufstieg unter die Top 8 der Welt.

Jugend live

Wie schaut es in der Zukunft aus? Am Montag startet die Jugendmeisterschaft in Oberpullendorf U12/14/16. Kurier.at überträgt unter kurier.at/oetv.