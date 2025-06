Tennis-Star Melzer zu den Staatsmeisterschaften: "Früher war dies undenkbar"

Auskünfte von Jürgen Melzer sind sehr begehrt in diesen Tagen. Als Sportdirektor des Österreichischen Tennisverbandes ist er bei den Staatsmeisterschaften, den „win2day Open“ in Oberpullendorf, wo am Samstag die Quali startete, im Einsatz. Und etwas weiter nördlich startet am Montag der Hauptbewerb im Rasen-Mekka Wimbledon.