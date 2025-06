„Ich fühle mich mental vor allem stark verbessert“, sagt Filip Misolic. Und er darf es in jüngster Zeit öfter sagen, weil er viele Gelegenheiten hat, seine Meinung kundzutun. Weil er viel spielt und ebenso viel gewinnt: Nach einem 2:6-7:6-7:6-6:3-Erfolg über den Deutsch-Libanesen Benjamin Hassan qualifizierte sich der 23-Jährige erstmals für den Hauptbewerb von Wimbledon. Besonders beeindruckend war seine Nervenstärke bei den Big Points.

Hilfe von oben: Regenpause tat Misolic gut Misolic hat seit 20. Mai nur ein Match verloren – das war in der dritte Runde der French Open gegen Superstar Novak Djokovic. Zuvor hatte er in Paris ebenfalls als Qualifikant fünf Siege gefeiert. Bilanz aus den jüngsten fünfeinhalb Wochen: 13:1-Siege. Nach dem achten Sieg in Serie fehlt auf die Top 100 nur mehr wenig. Nach einem verschlafenen ersten Satz half ihm auch der Regen ein bisschen. Im dritten Durchgang führte Hassan 5:3, ehe es eine Unterbrechung gab. Misolic tat die Pause gut, wie den zweiten holte sich Misolic auch den dritten Satz im Tie-Break. Im vierten zog er davon, musste aber das Re-Break hinnehmen, antwortete aber postwendend und spielte den Satz und Match heim.

Fersenprobleme bei Ofner: Antreten in Wimbledon nicht in Gefahr Seinen Erstrundengegner wird Misolic wie sein steirischer Kollege Sebastian Ofner am Freitag erfahren. Ofner ist nach seiner Verletzungspause dank eines geschützten Rankings im Hauptfeld, zuletzt musste der 29-Jährige beim Rasenturnier auf Mallorca, bei dem der Salzburger Edwin Weindorfer Turnierboss ist, wegen neuerlichen Fersenproblemen aufgeben. Ein Start im All England Lawn Tennis and Croquet Club sollte aber nicht in Gefahr sein.