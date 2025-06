Zwei Paris-Helden machen die Staatsmeisterschaften zu Starmeisterschaften

Ofner kam bei den French Open bis in die 2. Runde nachdem er in Genf sein erstes ATP-Halbfinale erreicht hatte. Filip Misolic schaffte in Roland Garros gar fünf Siege, spielte sich als Qualifikant bis in die 3. Runde, wo er Novak Djokovic unterlag. Bei beiden könnte es aber ein kleines Problem geben: Die win2day-Staatsmeisterschaften starten mit dem Hauptbewerb am 30. Juni - am selben Tag wie Wimbledon. "Wenn ich am Montag spiele, kann ich sogar eine Partie dort gewinnen. Denn mit einem Freilos starte ich in Oberpullendorf erst am Donnerstag", sagt Ofner. Dasselbe gilt für Misolic, der Titelverteidiger ist und erst am Montag 2 Uhr früh in Wien landete. "Als Tennis-Fan wäre ich nicht traurig, wenn beide absagen müssten, weil sie in Wimbledon noch im Bewerb sind. Das Duo sorgt für einen Aufschwung in Österreich. Was gibt es Besseres", sagt Kurz.