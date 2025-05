French Open: Misolic scheitert an Djokovic

Filip Misolic ist bei seinem Premierenauftritt in der 3. Runde eines Tennis-Grand-Slam-Turniers kein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen. Der 23-jährige Steirer hielt im French-Open-Duell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic am Samstag zwar phasenweise gut mit, zog aber nach 2:08 Stunden 3:6,4:6,2:6 den Kürzeren. Roland Garros 2025 wird trotzdem als größter Karriereerfolg in Erinnerung bleiben, neben 168.000 Euro Preisgeld wird er sich im Ranking in die Top-140 schieben.

Misolic machte zwar im ersten Aufschlagspiel des besten Tennisspielers aller Zeiten keinen Punkt, glänzte gleich danach aber in einem Marathon-Game mit Nervenstärke und stellte nach sieben abgewehrten Breakchancen auf 1:1. Auch in seinem zweiten Service-Game wehrte er einen weiteren Breakball ab, diesmal dank des dritten Punktes via Stopp. Breakchance Nummer zehn war am Ende zu viel, das aber äußerst unglücklich. Misolic setzte in einer Rallye den dritten Smash in Folge ins Out und lag mit 2:4 hinten. Erste Aufschläge kamen zu wenig Diesen Vorteil ließ sich der 38-jährige Djokovic nicht mehr nehmen, nach 48 Minuten nutzte er seinen zweiten Satzball. Bei Misolic kamen die ersten Aufschläge viel zu wenig, deshalb kam er bei seinem Service kaum zu freien Punkten.