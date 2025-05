French Open: Sinner spaziert ins Achtelfinale

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat am Samstag bei den French Open nach starker Leistung das Achtelfinale erreicht. Der 23-jährige Italiener deklassierte in Paris den Tschechen Jiri Lehecka nach 94 Minuten 6:0, 6:1, 6:2. Jeweils in drei Sätzen weitergekommen sind auch der als Nummer drei gesetzte Deutsche Alexander Zverev und Wien-Sieger Jack Draper. Bei den Frauen stehen die Nummern drei und sechs, Jessica Pegula (USA) und Mirra Andrejewa (RUS), im Achtelfinale. Sinner trifft nun auf den Russen Andrej Rublew, der vom Nichtantreten des französischen Jungstars Arthur Fils profitierte.