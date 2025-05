Vor Duell mit Misolic: Djokovic hat negative Paris-Bilanz gegen Österreicher

Es ist aber nicht das erste Duell, das sich Djokovic bei den French Open mit ÖTV-Spielern liefern wird. Vor ziemlich genau 15 Jahren, am 3. Juni 2010 , wurde der Serbe im Viertelfinale von Jürgen Melzer besiegt. Und das nach klarer Führung, es war das bisher einzige Mal , dass Djokovic nach einer 2:0-Satzführung ein Match verlor. Während Melzer nach dem 3:6, 2:6, 6:2, 7:6, 6:4 über seinen vielleicht größten Sieg jubelte, mit dem er auch den Durchbruch schaffte (Anfang 2011 war er erstmals in den Top 10), dachte Djokovic danach sogar ans Aufhören.

2016 schafft Dominic Thiem bei den French Open erstmals den Durchbruch, nach einem Viertelfinalsieg über den Belgier David Goffin stand der damalige Bresnik-Schützling erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. In diesem war aber Novak Djokovic noch zu stark und siegte 6:2, 6:1 und 6:4. Zwei Tage später triumphierte der Serbe erstmals in Roland Garros und machte seinen Karriere-Slam perfekt.