Heute vor 10 Jahren: Als Jürgen Melzer seinen größten Triumph feierte

„Das war das Match meines Lebens“, titelte der KURIER am 3. Juni 2010 auf der ersten Sportseite. Diese Worte kamen von einem Mann, der damals in Paris die richtigen Saiten aufzog: Jürgen Melzer.

Der zu diesem Zeitpunkt bereits 29-Jährige sorgte mit seinem Sieg über den damaligen Ranglisten-Dritten Novak Djokovic für die Turniersensation bei den French Open und zog damals als zweiter Österreicher nach Thomas Muster in ein Grand-Slam-Semifinale ein. Ein Meilenstein für das österreichische Tennis, in dem nach dem Abgang von Thomas Muster kaum mehr Euphorie aufkam. Einen persönlichen Meilenstein für den Niederösterreicher hatte es schon in den Tagen zuvor gegeben. Nach elf vergeblichen Anläufen stand Melzer erstmals in einem Major-Achtelfinale, nachdem er den spanischen Sandplatz-Star David Ferrer glatt geschlagen hatte.

Nach einem weiteren Sieg über den stark aufspielenden Teimuras Gabaschwili wartete der Serbe Djokovic im Stadion Suzanne Lenglen. Das zweitgrößte Stadion auf der Anlage Roland Garros war an diesem Tage von Beginn an gut besucht und mit Fortdauer der Partie prall gefüllt.