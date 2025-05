Tennis-Ass Sebastian Ofner steht im Halbfinale von Genf

Sebastian Ofner hat überraschend sein insgesamt fünftes Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht. Der 29-jährige Steirer rang am Donnerstag in der Runde der letzten acht den favorisierten Russen Karen Chatschanow, der beim mit 596.035 Euro dotierten Sandplatzturnier in Genf als Nummer vier gesetzt ist, nach 1:55 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4 nieder. Er trifft nun entweder auf den topgesetzten Taylor Fritz (USA/ATP-4.) oder den Polen Hubert Hurkacz (6).