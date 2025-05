Bereit für die French Open: Alcaraz gewinnt in Rom Traumfinale gegen Sinner

Der Spanier Carlos Alcaraz hat das perfekte Comeback von Jannik Sinner auf der ATP-Tennistour verhindert. Mit einem 7:6(5),6:1-Sieg holte der 22-jährige Iberer seinen ersten Rom-Titel bzw. seinen insgesamt 19. auf der Tour. Es ist der heuer insgesamt dritte Turniersieg von Alcaraz nach jenem auf Hartplatz in Rotterdam und in Monte Carlo ebenfalls auf Sand. Sinner war bei diesem Masters-1000-Event aus einer dreimonatigen Dopingsperre zurückgekommen, er zeigte sich gut in Form.