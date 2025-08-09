Tennis

Sensation durch Lilli Tagger: Jungstar bezwingt Österreichs Nummer 1

Die 17-jährige Osttirolerin Lilli Tagger setzte sich in Amstetten gegen Julia Grabher durch und zog mit 7:5, 6:4 ins Finale ein.
Von Christoph Geiler
09.08.25, 15:49
Lilli Tagger setzte beim ITF-Sandplatzturnier in Amstetten ihren Siegeszug eindrucksvoll fort. Bei ihrem Österreich-Debüt auf Erwachsenen-Ebene stürmte die 17-jährige Osttirolerin ins Endspiel.

Jungstar Lilli Tagger: "Noch nicht so weit, dass mich manche fertigmachen können"

Im Semifinale musste auch Österreichs Nummer 1 die Überlegenheit von Lilli Tagger anerkennen. Julia Grabher, aktuell auf Platz 120 in der Weltrangliste und die topgesetzte Spielerin in Amstetten, verlor den ersten Satz gegen die French Open-Siegerin im Juniorenbewerb mit 5:7.

Im zweiten Satz gelangen der 17-Jährigen früh zwei Breaks. Das war die Entscheidung. Am Ende behielt Tagger gegen die um zwölf Jahre ältere Grabher mit 6:4 die Oberhand.

Damit winkt dem Jungstar der erste Titel im Erwachsenen-Tennis - und so nebenbei ein großer Satz nach vorne in der Weltrangliste.

(kurier.at, cg) 

