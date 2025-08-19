Die Tennis-Stars kämpfen vor den US Open mit den hohen Belastungen

Wenige Tage vor Beginn der US Open in New York ist die Kritik an der enormen Belastung für die Tennis-Profis wieder laut geworden. Speziell die Termine vor New York in den brütend heißen Arenen von Montreal bis Cincinnati sorgt für strauchelnde Spieler. Im Finale des mit 9,19 Millionen Dollar dotierten Turniers in Cincinnati erwischte es auch Jannik Sinner, die Nummer eins der Welt. Der Italiener musste gegen Carlos Alcaraz nach nur 23 Minuten und beim Stand von 0:5 völlig geschwächt aufgeben. „Seit gestern habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich dachte, dass es über Nacht besser wird, aber es ist schlechter geworden. Ich habe versucht, rauszugehen und zumindest ein kleines Match daraus zu machen, aber es ging nicht mehr“, sagte Sinner entschuldigend zu den Zuschauern.

Schon im Semifinale war Alcaraz der Gegner fast abhandengekommen. Alexander Zverev konnte sich im zweiten Satz kaum noch auf den Beinen halten und leistete am Ende keinen Widerstand mehr. Auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb der spanische Profi Alejandro Davidovich Fokina nach der Aufgabe von Sinner: „Ein Finale am Montag um 15 Uhr im August in Cincinnati, nach der ganzen Toronto-Cincinnati-Tour. Mit so vielen Aufgaben und völlig erschöpften Spielern. Es muss sich etwas ändern.“