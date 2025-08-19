Tennis: Swiatek siegt im Finale von Cincinnati, Miedler in den Top-30
Wimbledonsiegerin Iga Swiatek hat erstmals das Tennis-Turnier in Cincinnati gewonnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die US Open gefeiert. Die Polin siegte im Finale 7:5,6:4 gegen die Weltranglisten-Achte Jasmine Paolini aus Italien. Nach einem 0:3-Rückstand im ersten Satz übernahm Swiatek das Kommando und bejubelte am Ende den insgesamt 24. Turniersieg ihrer Karriere.
"Das bedeutet mir sehr viel. Ich wollte das in diesem Jahr unbedingt", sagte die 24-Jährige, die bereits viermal die French Open gewonnen hat. Vor drei Jahren holte Swiatek auch den Einzel-Titel bei den US Open.
Niederlage in für Grabher in New York
Julia Grabher scheiterte indes in der ersten Runde der Qualifikation für die US Open. Gegen die Tschechin Dominika Salkova verlor die Österreicherin mit 5:7, 6:3, 2:6. Sinja Kraus spielt am Dienstagabend gegen die Belarussin Iryna Schymanowitsch.
Lucas Miedler ist Top-30
Eine Erfolgsmeldung gibt es aus Winston-Salem, wo Lucas Miedler mit Francisco Cabral gegen die Semifinalisten der Australian Open Goransson (SWE)/Verbeek (NED) mit 4:6, 7:6, 10:8 gewannen. Im ATP-Ranking ist Miedler seit Montag die Nummer 28 und somit erstmals in den Top 30. "Ich bin extrem glücklich wie es momentan läuft. Das erste Mal in den Top-30 zu sein ist für mich ein großer Meilenstein. Jetzt gilt es weiter zu arbeiten, um die Form zu halten und top vorbereitet zu den US Open zu kommen", sagt Miedler.
Filip Misolic musste sich in Winston Salem in der ersten Runde geschlagen geben Gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic verlor der Steirer ohne ein Break zugelassen zu haben mit 6:7 (2) und 6:7 (8). Am Donnerstag steigt in New York die Auslosung für die US Open, wo auch Sebastian Ofner dabei sein wird.
Kommentare