Österreichs Davis-Cup-Team spielt gegen Ungarn in Topbesetzung

ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat am Donnerstag seinen vorläufigen Kader für die zweite und letzte Qualifikationsrunde zu den Davis Cup Finals 2025 gegen Ungarn verkündet. Das KURIER Austria Davis Cup Team wird den entscheidenden Länderkampf um den Sprung unter die Top Acht der Welt am 12. und 13. September in der Fönix Arena in Debrecen voraussichtlich in bester Besetzung absolvieren können.

"Mit allen Topspielern" Denn mit Filip Misolic (ATP-Rang 96), Sebastian Ofner (ATP 141) und Jurij Rodionov (ATP 185) finden sich die drei nach dem momentanen ATP-Liveranking stärksten Einzelspieler ebenso im Aufgebot wie mit Lucas Miedler (ATP-Doppel 35) und Alexander Erler (ATP-Doppel 42) die zwei bestgereihten Doppelathleten.

Hatte man beim 4:0 gegen Finnland in der ersten Qualifikationsrunde auf den zu der Zeit noch verletzten Ofner verzichten müssen, so zeigte sich Österreichs Kapitän Melzer sehr erfreut, „dass wir diesmal aller Voraussicht nach mit allen unseren Topspielern antreten können. Damit geben wir uns die bestmöglichen Chancen, um die nächste Überraschung zu schaffen und zum Finalturnier zu fahren“, so der hoffnungsfrohe Niederösterreicher.