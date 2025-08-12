Die drückende Hitze beim ATP- und WTA-Turnier in Cincinnati setzt den Tennis-Stars ordentlich zu. Temperaturen von weit über 30 Grad lassen nicht nur die Spieler ins Schwitzen geraten, sondern sorgen auch abseits des Courts für hitzige Diskussionen. Im Drittrundenmatch zwischen der Britin Emma Raducanu und der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka kam es zu einem kuriosen Zwischenfall.

"Willst du, dass ich das Kind aus dem Stadion schmeiße?" Beim Stand von 3:4 im entscheidenden dritten Satz und 40:40 bei eigenem Aufschlag unterbrach Raducanu plötzlich das Spiel. Sie wandte sich an die Stuhlschiedsrichterin und sagte: „Das geht schon seit zehn Minuten so.“ Gemeint war ein Kleinkind oder Baby auf der Tribüne, das weinte. Die Unparteiische reagierte trocken: „Das ist ein Kind. Willst du, dass ich es aus dem Stadion schmeiße?“ Raducanu deutete lediglich in Richtung der Zuschauer, woraufhin einige mit einem deutlichen „Ja“ antworteten. Dennoch forderte die Schiedsrichterin die Britin auf, weiterzuspielen.