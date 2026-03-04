Die Nummer 1 traut sich: Romantischer Heiratsantrag für Sabalenka

Extrovertiert ist für die Beschreibung von Aryna Sabalenka eine Untertreibung. Die Fans der derzeit besten Tennisspielerin der Welt können so über Social Media aber auch immer hautnah am Leben der Belarussin teilhaben.

Seit Mittwoch wissen sie also auch, dass sich Sabalenka trauen wird. Sie bekam von ihrem Freund Georgios Frangulis einen Heiratsantrag und einen würdigen Ring.