Die Nummer 1 traut sich: Romantischer Heiratsantrag für Sabalenka
Extrovertiert ist für die Beschreibung von Aryna Sabalenka eine Untertreibung. Die Fans der derzeit besten Tennisspielerin der Welt können so über Social Media aber auch immer hautnah am Leben der Belarussin teilhaben.
Seit Mittwoch wissen sie also auch, dass sich Sabalenka trauen wird. Sie bekam von ihrem Freund Georgios Frangulis einen Heiratsantrag und einen würdigen Ring.
Frangulis (35) ist brasilianischer Geschäftsmann und kaufte mit seiner Firma kürzlich den französischen Fußball-Klub LeMans.
Sabalenka machte die Beziehung im Sommer 2024 öffentlich. "Er ist die Liebe meines Lebens", sagte sie damals. Nur zwei Monate davor hatte sich ihr damaliger Freund Konstantin Koltsov das Leben genommen. Der ehemalige belarussische Eishockey-Star verstarb im März 2024 am Rande des Turniers in Miami.
