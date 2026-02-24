Misolic-Verletzung: Zwei Profis fielen mit dem selben Leiden lange aus

Bei Filip Misolic wurde erst kürzlich bei einer MRT-Untersuchung eine Ruptur der Plantarfaszie diagnostiziert. Österreichs einziger Top-100-Mann (Platz 86) kündigte eine Pause von rund acht Wochen an. Doch der Steirer könnte wesentlich länger pausieren.

Denn es gibt zumindest zwei Beispiele, die dem 24-Jährigen wenig Mut machen. Andreas Haider-Maurer musste mit der selben Verletzung lange pausieren und nach gescheitertem Comeback die Karriere ganz beenden. Der Waldviertler, der in Tirol eine Tennis-Akademie führt, pausierte bereits ein halbes Jahr, ehe er sich operieren ließ. Dann war Haider-Maurer ein weiteres Jahr weg. Auch Mira Antonitsch, die ihre Karriere mittlerweile beendete, hatte diese Verletzung und musste ein Jahr pausieren.