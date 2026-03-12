Erstmals Milliardär: So wurde Tennis-Ass Roger Federer superreich

Roger Federer war schon auf dem Court dafür bekannt, dass er unglaublich smart und elegant auftritt. Das hat sich der 44-jährige Schweizer auch im Geschäftsleben bewahrt. Laut der neuen Milliardärsliste des US-Magazins Forbes ist Federer erstmals Milliardär.

Mit einem geschätzten Netto-Vermögen von 1,1 Milliarden Dollar (0,95 Milliarden Euro) ist Federer die Nummer 3.185 der reichsten Menschen der Welt. In der Schweiz soll Federer die Nummer 138 sein.

Wie kam es zu einer solchen Summe? Federer hat immer noch lukrative Sponsorendeals und hat kluge Investments getätigt. Ein großer Teil kommt von seiner Partnerschaft mit dem japanischen Bekleidungskonzern UNIQLO, der Federer schon am Ende seiner sportlichen Karriere ab 2018 unterstützte und damit Nike als seinen Ausrüster ablöste. Der Vertrag als Markenbotschafter bringt ihm bis 2028 240 Millionen Dollar.

3 Prozent Anteile bei ON

Außerdem ist Roger Federer seit 2019 am Schweizer Sportschuh-Hersteller ON beteiligt. Seine 3 Prozent Aktienanteile sind mittlerweile 400 Millionen Dollar wert. Weitere lukrative Deals hat Federer mit Rolex, Lindt & Sprüngli und UBS.

Nicht zu unterschätzen: Als einer der Großen drei (mit Rafael Nadal und Novak Djokovic) hat Federer auch ein Karrierpreisgeld von 130,6 Millionen Dollar gewonnen.