Überraschung in Indian Wells: Draper stoppt Djokovic

Der Brite Jack Draper sorgte beim Masters in Indian Wells für eine Überraschung und warf Novak Djokovic aus dem Bewerb. Der 24-Jährige setzte sich im Achtelfinale nach 2:35 Stunden mit 4:6, 6:4, 7:6 (5) durch.

Die Partie bot über weite Strecken Tennis auf höchstem Niveau mit spektakulären Ballwechseln. Draper bewies dabei starke Nerven: Beim Stand von 5:4 im dritten Satz servierte er bereits zum Match, ließ Djokovic jedoch noch einmal ausgleichen. Im anschließenden Tiebreak behielt der Brite schließlich die Oberhand. „Ich habe dieses Spiel durch Entschlossenheit gewonnen, indem ich versucht habe, Probleme zu lösen und eine großartige Einstellung zu zeigen“, sagte Draper danach.