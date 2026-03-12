Überraschung in Indian Wells: Draper stoppt Djokovic
Der Brite Jack Draper sorgte beim Masters in Indian Wells für eine Überraschung und warf Novak Djokovic aus dem Bewerb. Der 24-Jährige setzte sich im Achtelfinale nach 2:35 Stunden mit 4:6, 6:4, 7:6 (5) durch.
Die Partie bot über weite Strecken Tennis auf höchstem Niveau mit spektakulären Ballwechseln. Draper bewies dabei starke Nerven: Beim Stand von 5:4 im dritten Satz servierte er bereits zum Match, ließ Djokovic jedoch noch einmal ausgleichen. Im anschließenden Tiebreak behielt der Brite schließlich die Oberhand. „Ich habe dieses Spiel durch Entschlossenheit gewonnen, indem ich versucht habe, Probleme zu lösen und eine großartige Einstellung zu zeigen“, sagte Draper danach.
Draper feierte erst im Februar sein Comeback
Der Erfolg wiegt umso schwerer, weil Draper erst vor wenigen Wochen auf die Tour zurückgekehrt ist. Nach einer verletzungsbedingten Pause seit dem vergangenen Sommer feierte er im Februar in Dubai sein Comeback. In Indian Wells bezwang er zuvor bereits Roberto Bautista Agut und Francisco Cerúndolo, ehe er nun auch den Weltranglisten-Dritten und Finalisten der Australian Open ausschaltete. „Ich bin stolz darauf, wie ich mich wieder gefangen habe“, sagte Draper mit Blick auf den engen Entscheidungssatz.
Für Djokovic bleibt Indian Wells hingegen ein schwieriges Pflaster. Zwischen 2007 und 2016 hatte der Serbe das Turnier fünfmal gewonnen, seither kam er nicht mehr über das Achtelfinale hinaus.
Im Viertelfinale trifft Draper nun auf Daniil Medvedev.
