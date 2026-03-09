Turniersieg und Top 100 für Tennis-Ass Sebastian Ofner

Sebastian Ofner hat sein zweites Tennis-Challenger-Turnier in Folge gewonnen. Nach dem Triumph in St. Brieuc vergangene Woche behielt der Steirer am Sonntag im Endspiel von Thionville in einem Krimi gegen den Norweger Nicolai Budkov Kjaer nach 2:14 Stunden mit 6:7 (5), 6:3, 7:6 (7) die Oberhand. Dadurch wird Österreichs Nummer eins am Montag im Ranking auf Position 85 aufscheinen. Seinen zweiten Karriere-Challenger-Turniersieg fixierte der Vorarlberger Joel Schwärzler in Kigali.

Ofner war bei dem Hartplatzevent als Nummer vier gesetzt und wurde somit im Duell mit der 19-jährigen Nummer sechs des Turniers seiner leichten Favoritenrolle gerecht. Es war das erste Duell der beiden auf der Tour. Im Entscheidungssatz gab es kein Break, weshalb die Entscheidung im Tiebreak fallen musste. Dort vergab Ofner zuerst einen Matchball, wehrte dann selbst einen ab, ehe er seine zweite Chance auf den Matchgewinn nutzen konnte.

"Die Freude ist natürlich mega, weil es eine toughe Anfangsphase dieses Jahr war. Dass es dann gleich so klappt, mit zwei Turniersiegen hintereinander, ist unfassbar", sagte Ofner. Gründe für seinen Erfolgslauf gäbe es mehrere. "Mein Selbstvertrauen ist wieder auf einem sehr hohen Level, ich kann mich auf meine Schläge verlassen und auch auf meinen Körper. Das ist immer richtig wichtig, wenn man so eine Phase hat, dass man merkt, es ist alles vorhanden", resümierte der ÖTV-Akteur.