Für Lilli Tagger ist der erste Auftritt bei einem WTA1000-Turnier in der zweiten Runde zu Ende gegangen. Die ehemalige Top-Drei-Spielerin Maria Sakkari setzte sich in Indian Wells gegen Österreichs Tennis-Hoffnungsträgerin 7:5,6:0 durch. Tagger zeigte vor allem im ersten Satz, dass sie mit der nunmehrigen Weltranglisten-34. mithalten kann. Die 18-Jährige durfte in Kalifornien dank einer Wildcard im Hauptbewerb starten.

Die Osttirolerin vergab am Ende ihre insgesamt sechs Breakchancen. Sakkari legte in diesen Situationen immer zu, agierte nervenstark und druckvoll. Die Griechin nahm ihrer Gegnerin im ersten Satz den Aufschlag zum 7:5 ab.