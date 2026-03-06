Traumstart für Lilli Tagger: Klarer Sieg in Indian Wells

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger hat ihren ersten Auftritt auf WTA-1000-Ebene mit Bravour gemeistert. Die 18-jährige Osttirolerin war in Indian Wells mit einer Wildcard ins Turnier gekommen und bezwang die Französin Varvara Gracheva in der ersten Runde klar mit 6:2 6:4.

"Vor dem Match war ich sehr nervös. Es ist schon etwas Besonderes, hier spielen zu dürfen", erzählte die Nummer 119 der Welt nach dem verwandelten Matchball. "Wenn man so eine Chance bekommt, will man sie auch nützen."