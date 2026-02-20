Schock: Österreichs Tennis-Nummer 1 fällt Monate aus
Filip Misolic muss zumindest acht Wochen pausieren. Österreichs einziger Top-100-Spieler leidet unter einer Ruptur der Plantarfaszie.
Österreichs aktuell einziger Top-100-Tennisspieler, Filip Misolic, muss eine längere Verletzungspause einlegen. Nach seiner Aufgabe beim Challenger in Lille wegen starker Schmerzen im rechten Fuß wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Ruptur der Plantarfaszie diagnostiziert. Dies berichtet die "Kleine Zeitung" in ihrer Freitag-Ausgabe.
Laut einer ersten Prognose des Arztes wird Misolic rund acht Wochen ausfallen. Misolic möchte aber noch eine Zweitmeinung einholen.
