Hobbyspieler vor den Vorhang

Fotos, Feiern, Fantasien, Fortschritte: Werden auch Sie Teil des Tennis-Magazins

TOPSHOT-TENNIS-ATP-FRA
Schicken Sie uns Ihre liebsten Beiträge und Sie werden Teil des einzigen periodischen Tennis-Magazins in Österreich. Das 11. KURIER Tennismagazin erscheint am 25. März.
Von Harald Ottawa
12.01.26, 11:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Immer mehr Österreicher greifen zum Schläger, offiziell sind es rund 400.000, aber wahrscheinlich darf die Zahl sogar noch ein bisschen höher angesetzt werden. Und ja, wir sind ein tennisbegeistertes Land.  

Und wir wollen beitragen, dass ihre Lust auf diesen Sport, sowie ihre Entwicklung auf dem Platz auch gewürdigt wird. Und deshalb heißt es wieder: Hobbyspieler vor den Vorhang, auch in der kommenden Ausgabe des KURIER-Tennismagazins, das erneut in Kooperation mit dem Österreichischen Tennisverband auf den Markt geht, können Sie sich mit ihren besten Fotos und Beiträgen wiederfinden. Denn Tennis gehört nicht nur den Profis. 

Lesen Sie alles über Tennis im KURIER

Am 25. März, rechtzeitig zum Start der Freiluft-Saison erscheint bereits die 11. Ausgabe des einzigen periodischen Tennis-Magazins in Österreich. Und Sie können wie in den vergangenen Jahren Teil davon werden, wenn Sie uns Ihre Beiträge bis mailen. Und zwar bis 10. Februar 2026 an thema@kurier.at.

Mehr zum Thema

ÖTV
kurier.at, hot  | 

Kommentare