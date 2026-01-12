Fotos, Feiern, Fantasien, Fortschritte: Werden auch Sie Teil des Tennis-Magazins

Immer mehr Österreicher greifen zum Schläger, offiziell sind es rund 400.000, aber wahrscheinlich darf die Zahl sogar noch ein bisschen höher angesetzt werden. Und ja, wir sind ein tennisbegeistertes Land.

Und wir wollen beitragen, dass ihre Lust auf diesen Sport, sowie ihre Entwicklung auf dem Platz auch gewürdigt wird. Und deshalb heißt es wieder: Hobbyspieler vor den Vorhang, auch in der kommenden Ausgabe des KURIER-Tennismagazins, das erneut in Kooperation mit dem Österreichischen Tennisverband auf den Markt geht, können Sie sich mit ihren besten Fotos und Beiträgen wiederfinden. Denn Tennis gehört nicht nur den Profis.