Fotos, Feiern, Fantasien, Fortschritte: Werden auch Sie Teil des Tennis-Magazins
Schicken Sie uns Ihre liebsten Beiträge und Sie werden Teil des einzigen periodischen Tennis-Magazins in Österreich. Das 11. KURIER Tennismagazin erscheint am 25. März.
Am 25. März, rechtzeitig zum Start der Freiluft-Saison erscheint bereits die 11. Ausgabe des einzigen periodischen Tennis-Magazins in Österreich. Und Sie können wie in den vergangenen Jahren Teil davon werden, wenn Sie uns Ihre Beiträge bis mailen. Und zwar bis 10. Februar 2026 an thema@kurier.at.
Kommentare