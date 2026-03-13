Lilli Tagger erhielt auch für Miami eine Wildcard

Tennis-Talent Lilli Tagger hat auch für das nächste Woche beginnende WTA1000-Turnier in Miami eine Wildcard erhalten. Die 18-jährige Osttirolerin war vergangene Woche in Indian Wells ebenfalls mit einer Wildcard erstmals auf Masters-Ebene angetreten und hatte die zweite Runde erreicht. Im WTA-Ranking liegt Tagger derzeit auf dem 119. Platz. Tendenz steigend.