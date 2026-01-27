Australian Open: Topstars Alcaraz und Sabalenka im Halbfinale

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka und überraschend Elina Switolina sind die ersten Halbfinalistinnen der Australian Open. Die Topfavoritin aus Belarus ließ am Dienstag in Melbourne US-Aufsteigerin Iva Jovic beim 6:3,6:0 keine Chance. Im Anschluss machte die als Nummer drei gesetzte Coco Gauff gegen die Ukrainerin Switolina unerwartet auch nur drei Games.

Bei den Männern heißt das erste Halbfinale Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev, Letzterer gab einen Satz ab. Der Deutsche besiegte den talentierten US-Amerikaner Learner Tien 6:3,6:7,6:1,7:6, danach wurde der topgesetzte Spanier im letzten Match des Tages zur unüberwindlichen Hürde für den als Nummer sechs gereihten Australier Alex De Minaur.

Alcaraz, der in jedem Fall nach Melbourne die Nummer eins der Welt bleibt, besiegte den Lokalmatador nach 2:15 Stunden 7:5,6:2,6:1. Alcaraz steht damit bei seinem bisher schwächsten Major zum ersten Mal im Semifinale. Gegen Zverev hat Alcaraz 6:6-Bilanz „Ich bin froh, wie ich seit der ersten Runde spiele und ich mich mit jedem Match gesteigert habe. Gegen Alex musst du die Bälle so hart wie möglich schlagen, es ist sehr schwer gegen ihn und man muss sehr geduldig sein“, sagte Alcaraz. Zverev wird ihm aber wohl noch mehr abverlangen. „Er hat mich schon sechs Mal geschlagen, gegen ihn muss man taktisch sehr gut spielen“, weiß Alcaraz mit Blick auf das 6:6 im Head-to-Head der beiden.

Für den Deutschen, der seinen ersten Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere anstrebt, bedeutet es die zehnte Halbfinal-Major-Teilnahme. "Learner hat von der Grundlinie unglaublich gut gespielt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegen jemanden gespielt habe, der so gut von der Grundlinie war", lobte Zverev seinen Gegner. "Ich konnte mich auf meinen Aufschlag verlassen. Ohne die Asse wäre es schwer geworden." Insgesamt schlug er 24 Asse. Sabalenka auch gegen Jungstar Jovic stark Sabalenka marschiert "down under" weiter mühelos durch das erste Major des Jahres. Sie stoppte den Sensationslauf der erst 18-jährigen Jovic und steht zum vierten Mal en suite im Melbourne-Halbfinale. 2023 und 2024 konnte Sabalenka in Melbourne den Titel gewinnen, im vergangenen Jahr musste sie sich der Amerikanerin Madison Keys im Endspiel geschlagen geben. Letztere ist diesmal schon im Achtelfinale gescheitert. "Das Ergebnis sagt nichts darüber aus, wie schwer es war", sagte Sabalenka nach ihrer Partie, bei der sie auch der großen Hitze trotzte. Während der Begegnung kletterten die Temperaturen bereits auf 39 Grad.