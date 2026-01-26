Pegula stoppt Keys: Die Titelverteidigerin in Melbourne ist draußen
Titelverteidigerin Madison Keys ist bei den Australian Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige aus den USA verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6,4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Gegen Pegula leistete sich Keys aber zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus.
Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinale zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.
Musetti gegen Djokovic um das Halbfinale
Bei den Herren spielt derzeit Jannik Sinner sein Achtelfinale gegen seinen italienischen Landsmann Luciano Darderi. Italiens Nummer zwei Lorenzo Musetti hat ihre Aufgabe bereits gelöst: Nach dem 6:2, 7:5, 6:4 gegen US-Hoffnung Taylor Fritz steht Musetti im Viertelfinale und trifft dort auf Novak Djokovic, der wegen des w.o. von Jakub Mensik kampflos aufgestiegen ist. Musetti gesteht: "Ich habe schon sehr oft gegen Novak gespielt. Es ist immer eine Lehrstunde. Aber ich lerne jedes Mal dazu und das wird mir helfen, dass ich mal gegen ihn gewinne." Im Head-to-head steht es 1:10 aus der Sicht des Italieners.
Kommentare