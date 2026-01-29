Favoritenrolle bei den Australian Open 2026

Lina, 13, besucht das BRG-18 in Wien und schnupperte beim KURIER im Rahmen der berufspraktischen Tage in unseren Alltag. Schon mit vier Jahren stand sie zum ersten Mal auf einem Tennis-Court. Wir haben sie gebeten über eines ihrer Lieblingsthemen zu schreiben und weshalb es sie so interessiert. Das Ergebnis ist dieser kleine Text, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Melbourne, 27.01.2026. Heute finden bereits die ersten Viertelfinals statt, und die entscheidende Phase des Turniers beginnt. Dabei stellt sich die zentrale Frage: Wer ist der Favorit?

Dabei fallen vor allem zwei Namen auf: die beiden Weltranglistenführenden Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Eine klare Favoritenrolle zu vergeben, ist schwierig. Alcaraz überzeugt auch in diesem Jahr mit seiner Kreativität sowie seinen außergewöhnlichen Variationen, die Sinner in der Vergangenheit bereits mehrfach vor Probleme gestellt haben. Betrachtet man jedoch die Statistiken, spricht vieles für Jannik Sinner. Sinner weist die besseren Ergebnisse auf Hardcourt (dem Belag der Tennisplätze bei Australien Open) vor und ist zudem zweifacher Titelverteidiger. Sowohl 2024 als auch 2025 konnte er das Turnier für sich entscheiden. Zwar hat Sinner bis jetzt einen Satz mehr abgegeben als Alcaraz, dennoch zeigt er insgesamt die konstantere Leistung und dominiert seine Gegner häufig mit größeren Vorsprüngen.

Der Druck auf beide Spieler wächst zusätzlich, da der Turniersieg Auswirkungen auf die ATP-Weltrangliste hat. Sollte Sinner gewinnen, könnte er den Rückstand auf Alcaraz verkürzen und seinem Ziel, wieder die Nummer eins der Welt zu werden, deutlich näherkommen. Gewinnt hingegen Alcaraz, baut er seinen Vorsprung weiter aus. Nicht außer Acht lassen darf man jedoch auch andere Spieler mit Titelpotenzial, etwa Novak Djokovic, der weiterhin darauf brennt, einen weiteren Grand-Slam-Titel zu gewinnen, da sich seine Karriere langsam dem Ende zuneigt.

Die Meinungen über die Favoritenrolle bei den Australien Open gehen auseinander. Ich persönlich sehe Jannik Sinner als Favoriten. Alcaraz spielt meiner Meinung nach oft sehr riskant, was zu vielen Fehlern führen kann. Sinner hingegen spielt äußerst konstant und macht nur wenige unerzwungene Fehler. Zudem gibt er häufig das Tempo des Spiels vor. Durch seine aggressive Taktik nimmt er den Ball früh an, sodass seine Gegner kaum Zeit haben, zu reagieren. Auch das Mindset spielt im Finale eine große Rolle, und hier sehe ich Sinner klar im Vorteil. Während Alcaraz nach Fehlern gelegentlich emotional wird, bleibt Sinner meist ruhig und zeigt keine Reaktion.

Wie auch immer das Finale ausgehen wird, eines ist sicher. Es wird spektakulär, und ich freue mich sehr darauf, dieses Match zu verfolgen.