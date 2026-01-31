Lilli Tagger feiert ihren bislang größten Titel

Lilli Tagger hat am Samstag ihr bisher größtes Turnier auf ITF-Niveau gewonnen. Die 17-jährige Osttirolerin besiegte beim ITF-W100-Turnier in Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Finale die Britin Harriet Dart 6:4,6:2 und holte ihren vierten Titel auf Challenger-Level. Tagger bekommt für ihren bisher wertvollsten Turnier-Titel, den sie ohne Satzverlust geschafft hat, 100 Punkte. Sie verbessert sich damit im WTA-Ranking um 25 Positionen erstmals in die Top 130.