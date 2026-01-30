Final-Einzug! Tennis-Superstar Djokovic auf dem Weg zur Unsterblichkeit
"Sie sind kaum zu schlagen. Aber ich glaube an mich. Wenn alles gut geht, kann ich es schaffen", sagte Novak Djokovic vor Kurzem angesprochen auf die Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.
Nun hat er einen besiegt, der andere wartet am Sonntag. Der 38-jährige Serbe, der zehn Mal bei den Australian Open triumphierte und damit Rekordchamp ist, überraschte alle. Der Evergreen hielt gegen den favorisierten Titelverteidiger Sinner mehr als nur dagegen und siegte 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 und steht zum elften Mal im Finale der Australian Open.
Der Mann, der ständig neue Bestseller im Tennissport schreibt, kann sich nun seinen Traum vom 25. Slam erfüllen. Damit würde er ewige Nummer eins sein - und wohl auch immer bleiben.
Große Routine
Vor allem spielte Djokovic, der im Viertelfinale nur von einer Aufgabe seines italienischen Gegners Lorenzo Musetti profitiert hatte, seine ganze Routine aus. Im Entscheidungssatz wehrte er acht (!) Breakbälle ab - und nützte seinen einzigen.
Routine wird auch gegen den 22-jährigen Carlos Alcaraz im Finale gefragt sein. "Ich bin happy und freue mich auf die Partie", sagt der Champ, der altes Eisen nur von der Werkstatt kennt.
Nur ein paar Bestmarken des Allzeit-Besten:
- Mit 24 Grand-Slam-titeln ist der Serbe längst die Nummer eins bei den Männern. Gewinnt Djokovic am Sonntag, übertrumpft er auch Margaret Court, die viele Titeln aber vor der Profi Ära (seit 1968) geholt hat
- Er gewann 402 Grand-Slam-Matches, so viele wie kein anderer.
- Er gewann die Rekordzahl von zehn Einzeltiteln bei den Australian Open und die meisten Titel in Serie beim ersten Slam des Jahres (2011–2013 und 2019–2021). Mit 28 Siegen hält er auch den Rekord für die meisten Matchgewinne in Folge bei diesem Turnier.
- Als erster Spieler der Profi Ära gelang es ihm, ein Grand-Slam-Turnier (Australian Open) in drei verschiedenen Jahrzehnten zu gewinnen.
- Er ist mit acht beendeten Saisons an der Weltranglistenspitze Rekordhalter (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 und 2023).
- Außerdem hält er den Rekord für die meisten Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste (428). Ab Montag ist er zumindest wieder die Nummer drei.
Kommentare