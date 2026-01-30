"Sie sind kaum zu schlagen. Aber ich glaube an mich. Wenn alles gut geht, kann ich es schaffen", sagte Novak Djokovic vor Kurzem angesprochen auf die Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

Nun hat er einen besiegt, der andere wartet am Sonntag. Der 38-jährige Serbe, der zehn Mal bei den Australian Open triumphierte und damit Rekordchamp ist, überraschte alle. Der Evergreen hielt gegen den favorisierten Titelverteidiger Sinner mehr als nur dagegen und siegte 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 und steht zum elften Mal im Finale der Australian Open.

Der Mann, der ständig neue Bestseller im Tennissport schreibt, kann sich nun seinen Traum vom 25. Slam erfüllen. Damit würde er ewige Nummer eins sein - und wohl auch immer bleiben.