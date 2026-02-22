Eishockey-Finale: Die letzte Goldmedaille der Winterspiele geht an USA

Die USA ist Olympiasieger im Eishockey. Die Amerikaner setzten sich im Finale in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena gegen Kanada mit 2:1 n.V. durch und gewannen somit die letzte zu vergebene Goldmedaille dieser Olympischen Winterspiele.

Wie schon im Viertelfinale und Semifinale mussten die Kanadier einen Rückstand aufholen. Matt Boldy, der ehemalige Sturmpartner von Marco Rossi bei Iowa und bei Minnesota beendete ein sehenswertes Solo mit dem Treffer zum 1:0 (7.) für die USA. Die Amerikaner mussten sich mehrmals auf ihren herausragenden Torhüter Connor Hellebuyck verlassen. Der Star-Keeper der Winnipeg Jets ließ die Kanadier verzweifeln. Jungstar Macklin Celebrini hätte alleine zwei, drei Treffer machen können. Einmal scheiterte Torjäger Nathan MacKinnon alleine vor dem halb leeren US-Tor, als er daneben schoss. Auch Devon Toews wird seinen Augen nicht getraut haben, als er den Puck ins scheinbar leere US-Tor einschieben wollte, aber Hellebuyk die Scheibe noch mit dem Schläger vor der Linie ablenken konnte..

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/David W Cerny Hughes trifft zum 2:1