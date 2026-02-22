Eishockey-Finale: Die letzte Goldmedaille der Winterspiele geht an USA
Die USA ist Olympiasieger im Eishockey. Die Amerikaner setzten sich im Finale in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena gegen Kanada mit 2:1 n.V. durch und gewannen somit die letzte zu vergebene Goldmedaille dieser Olympischen Winterspiele.
Wie schon im Viertelfinale und Semifinale mussten die Kanadier einen Rückstand aufholen. Matt Boldy, der ehemalige Sturmpartner von Marco Rossi bei Iowa und bei Minnesota beendete ein sehenswertes Solo mit dem Treffer zum 1:0 (7.) für die USA. Die Amerikaner mussten sich mehrmals auf ihren herausragenden Torhüter Connor Hellebuyck verlassen. Der Star-Keeper der Winnipeg Jets ließ die Kanadier verzweifeln. Jungstar Macklin Celebrini hätte alleine zwei, drei Treffer machen können. Einmal scheiterte Torjäger Nathan MacKinnon alleine vor dem halb leeren US-Tor, als er daneben schoss.
Auch Devon Toews wird seinen Augen nicht getraut haben, als er den Puck ins scheinbar leere US-Tor einschieben wollte, aber Hellebuyk die Scheibe noch mit dem Schläger vor der Linie ablenken konnte..
Aber die Kanadier schafften wie schon in den K.o-Duellen davor den Ausgleich. Verteidiger Cale Makar zog nach einem Zuspiel rechts ins Drittel hinein und traf über die Schoner von Hellebuyck zum 1:1 (39.). Kanada war die bessere Mannschaft, vergab aber eine 5:3-Überzahl. Und so ging es in die Verlängerung.
Und dort nutzte das Team USA einen Fehler der Kanadier eiskalt aus. Nach einem Querpass von Zach Werenski traf Jack Hughes zum 2:1-Triumph. Jetzt flogen Handschuhe und Schläger durch die Luft. Der Weltmeister ist auch Olympiasieger.
Für das mit Superstars gespickte Team der Kanadier ist Silber eine Enttäuschung.
Kommentare