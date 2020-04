Livestream: Update zur Bettenkapazität in Österreich

Eine Spende von 4.000 Liter Alkohol übergab die Brauerei Wieselburg an das Rote Kreuz Niederösterreich. Dieser Alkohol wurde dem Bier während des Brauprozesses mithilfe einer Entalkoholisierungsanlage in der Brauerei Wieselburg entzogen. Da der Konsum von alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken zunimmt, steigt die Nachfrage nach Produkten der AlkoholFREIZONE. Folglich sammeln sich auch größere Alkoholmengen an, die den alkoholfreien Bieren der Brau Union Österreich nur am Standort Wieselburg entzogen werden. Dieser Alkohol ist grundsätzlich genießbar, in Zeiten wie diesen aber auch eine wertvolle Zutat bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln.