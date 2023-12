Kurz-Prozess: Heute befragt die WKStA ihren Kronzeugen in spe

Im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli wird heute, Freitag, eine Extrarunde gedreht: Thomas Schmid – einst Weggefährte, jetzt Hauptbelastungszeuge und möglicher Kronzeuge in spe – kommt noch einmal, um von der WKStA befragt zu werden.

Im Kern geht es darum, ob Kurz in den Jahren 2018 und 2019 in die Bestellung Schmids als Alleinvorstand der ÖBAG und in die Besetzung des Aufsichtsrates involviert war.

Der KURIER berichtet ab 9.30 Uhr live: