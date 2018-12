Wochendosis Kultur: Opernkarpfen, ein Hinterteil und ein Satz mit X

Das ist wirklich ein Ereignis: Uraufführungen an und für sich sind am großen Haus am Ring selten genug. Derart aktuell aber sind sie noch seltener, was insofern spannend wird, als dass mancher im Opernpublikum auf (inszenatorische) Heranrückungen ans Jetzt gerne auch mal mit Ablehnung reagiert. Diesmal verwandelt sich das übelwollende Volk in Karpfen; es geht um Ausgrenzung und den Rechtsruck in der Politik: Die sonst gültigen Eckpunkte der weltumspannenden Opernnische - die Realität muss bis zur Unkenntlichkeit verfeinert und schönbesungen sein - dürften von der Produktion durchaus angespannt werden.

Und auch die Erwartungshaltung scheint mancherorts zart überspannt: "Könnten ,Die Weiden' für die Staatsoper das sein, was Thomas Bernhards ,Heldenplatz' für das Burgtheater war?", fragte der Falter den Komponisten Johannes Maria Staud, was, im Rückblick auf die damalige Riesenaufregung, vielleicht dann doch etwas hochgehängt ist.

Es gibt für alle (drei) Vorstellungen außer der Premiere noch Karten.

Die Staatsoper darf sich jedenfalls diese Woche brüsten, weitaus jugendlicher als das Popbusiness gewesen zu sein: Letzteres stand ganz im Zeichen eines Veteranen, dessen Ruhm sich vor mehr als einem halben Jahrhundert begründete, und der Legendenstatus war da jedenfalls schon die halbe Miete.