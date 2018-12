Wie sich die "Jugend von heute" informiert

Anstelle des klassischen Fernsehens tritt vor allem bei Jungen Videokonsum. Die Clips werden tendenziell kürzer. Wieso?

Wir haben nicht mehr diese Monotonietoleranz, wir brauchen mehr Abwechslung und stärkere Stimuli. Die amerikanische Pädagogin Katherine Hayles sagt, dass die Menschen heute im Modus der „Hyper Attention“ leben. Diese Zeit ist nicht darauf ausgelegt, sich mit einer Sache tiefergehend zu beschäftigen. Das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie man Medieninformationen auf- und wahrnimmt. Das heißt, man ist bereit, sich 20 Sekunden lang ein Video anzuschauen. Aber wenn das dann drei oder fünf Minuten dauert, ist kein Mensch mehr dabei.

Das ist die Rezeptionskultur unserer Zeit und wenn man gehört werden will, dann muss man sich dem anpassen. Es muss kürzer und prägnanter werden, es muss mehr Bilder geben. Es geht nicht mehr so stark um Argumente, sondern darum, Emotionen anzusprechen. Laut Hayles funktionieren 80 % der jungen Menschen nach dieser „Hyper Attention“.

Und das bleibt auch mit zunehmendem Alter so?

Das bleibt. Hayles hat festgestellt, dass das mit der Struktur des Gehirns zusammenhängt.

Also wird die Menschheit oberflächlicher?

Ja, was aber super ist. Wir haben nicht mehr dieses Detailwissen, dafür haben wir einen Überblick. Das heißt, es wird darauf ankommen, überall ein bisschen zu wissen und das in Verbindung zu bringen. Das ist schon in unserer Gegenwart so und in der Zukunft wird das noch viel stärker sein.