Kritik zu Paul McCartneys Wien-Konzert: Und Martha sagte „Ja“

Reißfestes Stimmband

Es gab auch fünf neuere Stücke, und die bekamen genauso viel Jubel. Und natürlich gab es viel Solo- bzw. Wings-Material: „Band On The Run“ dröhnte in den Ohren, bei „Live And Let Die“ wurde wie üblich die Halle gesprengt, bei „Maybe I’m Amazed“ hatte mein Angst, seine Stimmbänder würden reißen.

Taten sie aber nicht.

Man konnte aber auch viel Ungewöhnliches hören. Etwa „In Spite Of All The Danger“ (eine McCartney/Harrison-Komposition) vom allerersten Demo, das die Beatles noch als The Qarrymen aufnahmen, 1958.