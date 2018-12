Beatles-Flair und neue Hits: Sir Paul McCartney sagt „Servus Wien“

Und bei„Can’t Buy Me Love“ tauchten alle in die Beatles-Seligkeit. McCartney begrüßte das Publikum mit „Servus Wien, wie gehts euch, Österreich?“. Danach kamen die ganzen größeren und kleineren Hits, Stücke von den Beatles (wie "Hey Jude", "Let It Be" oder die traditionelle George-Harrison-Hommage mit "Something" und Ukulele) und McCartney/Wings-Stücken (wie "Live And Let Die" oder "Band On The Run"). Auffällig war diesmal der Hang zum ziemlich harten und lauten Rock.

Und ganz am Ende kam noch ein Heiratsantrag. Auf offener Bühne bat Kyle aus Atlanta eine Martha aus Kanada um ihre Hand. Sie willigte ein.

Heute, Donnerstag, gastiert der Weltstar erneut in der Stadthalle.