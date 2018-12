Chris Martin: Scheu auf der Badewanne, souverän im Stadion

Whitecross traf Martin und dessen Bandkollegen als sie alle mit 18 Jahren in London in das gleiche Wohngebäude am Campus der Eliteuni UCL einzogen und es noch gar keine Band gab.

„ Chris war groß, schlaksig, unglaublich süß, charmant und voll Leben“, erinnert sich Whitecross an die erste Begegnung. Er wollte unbedingt Regisseur werden, begann deshalb die Entstehung der Band zu filmen, weil es auf dem College nichts anderes zu filmen gab. Seither hat er viele der Coldplay-Videos gedreht und war – wenn ihm die Arbeit an politischen Filmen wie „The Road To Guantanamo“ Zeit ließ – mit der Kamera im Studio oder auf Konzerten dabei.