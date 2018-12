Die beliebtesten YouTube-Videos Österreichs 2018

Das Jahr ist zwar noch nicht vorbei, aber bereits jetzt hat YouTube die Top-10-Videos des Jahres 2018 ausgeschickt. In Österreich wurden im Musikbereich folgende zehn Videos am häufigsten aufgerufen. Den Anfang macht "One Kiss" von Calvin Harris und Dua Lipa. Das Video belegt den zehnten Rang.

Ein Video-Countdown in umgekehrter Reihenfolge: