Bernstein und die Wiener: Eine Beziehung ab dem dritten Takt

1975 tat der brillante Kommunikator einen wichtigen Schritt in Sachen Musikvermittlung. In Salzburg öffnete er gegen den Widerstand von Festspielleitung und Philharmonikern erstmals Proben. Diese „Demokratisierung“ des Musikzugangs setzte er auch politisch ein. 1984 gastierte er mit den Philharmonikern auf Initiative der österreichischen Regierung erstmals in der DDR. Allerdings gaben die sozialistischen Stellen die meisten Karten nicht in den freien Verkauf. Bernstein befürchtete, dass sein Ost-Berliner Publikum ein vor allem politisch handverlesenes sein sollte. Hintersinnig fragte er, „ob es denn nicht zum Wesen einer Volksdemokratie gehöre, dass die Konzerte in erster Linie fürs Volk wären“. Daraufhin setzte Bernstein eine öffentliche Generalprobe durch und bestand darauf, dass auch im Konzert freie Plätze der „Offiziellen“ mit wartenden Fans besetzt wurden. Andernfalls drohte er mit Absage. Das Konzert wurde zum Erfolg.

Die Zusammenarbeit endete mit einem Gastspiel 1990 in New York. Durch Bernsteins Tod konnten etliche geplante Meilensteine nicht mehr umgesetzt werden, so eine noch von Herbert von Karajan initiierte gemeinsame Tournee mit den Philharmonikern 1992 nach Japan und das Neujahrskonzert 1992, für das Bernstein revolutionäre Ideen hatte. Die Balletteinlagen wollte er durch einige „hit singers“ aus den Vereinigten Staaten ersetzen, die „die Kontinuität von Wiener Operetten zum Broadway“ beweisen sollten.

Von Silvia Kargl und Friedemann Pestel