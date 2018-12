Staatsopern-Uraufführung: „Ein neuer Ton geht um in Europa“

Warum verwandeln Sie die Menschen in Ihrer Oper in Karpfen?

Durs Grünbein: Karpfen sind ganz friedliche Fische, aber sie sind auch Fische mit einem sehr großen Maul. Die Symbolik dieser nach Luft schnappenden, verängstigten Wesen zeigt, dass es nicht primär um Aggression, sondern um Angstzustände in der Gesellschaft geht. Und diese äußern sich in einem karpfenartigen Schmatzen.

Staud: Ich habe versucht, diese Verwandlung der menschlichen Stimme ins Animalische mit Einsatz von Elektronik zu generieren. Allein vom Klang kann man erkennen, was passiert.

Ihre Oper basiert auf Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ und Fantasy-Geschichten. Weshalb zitieren Sie Karl Kraus? Grünbein: Karl Kraus war mit dem Ersten Weltkrieg in die Situation geraten, dass die Literatur beinah sprachlos geworden war. Dieser sprachempfindliche Mensch litt geradezu physisch unter dem Jargon des Unmenschen. „Die letzten Tage der Menschheit“ sind eine Montage aus Zitaten. Auch heute gibt es eine Tendenz zur Verrohung der Sprache. Man muss nur zitieren, um zu schockieren.

Wie ist das zu verstehen?

Grünbein: Ein neuer Ton geht um in Europa. Eine Radikalisierung des öffentlichen Sprechens findet da gerade statt. „Die Grenzen des Sagbaren zu erweitern“, ist das Ziel, wie es ein deutscher Rechtspopulist neulich offen erklärte. Ein Jargon der Entmenschlichung macht sich breit. Jüngstes Beispiel: Ein Mitglied der AfD-Parteijugend „Junge Alternative“ schreibt in seiner Chatgruppe, das einzige Ticket, das er einem Flüchtling geben würde, wäre eines für den Expresszug nach Auschwitz-Birkenau.

Staud: In Deutschland sagt das eine Oppositionspartei, in Österreich spricht der Innenminister von einer „konzentrierten“ Haltung von Flüchtlingen. Das wäre überall ein Rücktrittsgrund gewesen, aber in Österreich hat das keine Konsequenzen. Man fragt oft nach dem Zusammenhang der politischen Sprache heute mit dem Dritten Reich. Was aber ist im Austrofaschismus mit der Pressefreiheit, der Opposition, dem Umfärben des Justizapparates passiert? Heute werden punktuell ähnliche Prozesse in Gang gesetzt. Unsere Gesellschaft ist so auf Blut gebaut, dass man diese Verrohung der Sprache, vor allem wie sie in den Internetforen geprägt wird, mit großer Erschütterung wahrnimmt. Das ist der Beginn einer Entwicklung. Deshalb müssen wir aufschreien.