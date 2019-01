Gipfel des TV-Überschusses: Die besten Kulturgeschichten vom Wochenende

Drei Stunden schaut der Österreicher im Durchschnitt jeden Tag fern, das sind 47 Tage pro Jahr (ununterbrochen!) oder eines von acht Lebensjahren.

Es ist nicht genug.

Der TV-Überschuss hat derzeit gefühlt wieder einmal einen Höhepunkt erreicht: Es gibt so viel Gutes Wichtiges, Gewaltiges zu sehen, dass man geneigt ist, den TV-Bankrott anzumelden, so wie einst beim Email: Man kann nicht alles lesen, was andere einem schicken, und man kann nicht einmal mehr die wichtigsten Produktionen alle anschauen.

Alleine, was alles am Freitag bei Amazon und Netflix startete: