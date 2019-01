"King Arthur" im Theater an der Wien: Auch die Verpackung zählt

Optisch überwältigend, musikalisch eher nebensächlich – auf diesen Nenner lässt sich die Neuproduktion von Henry Purcells einst populärem Bühnenwerk „King Arthur“ im Theater an der Wien bringen. Denn zu sehen gibt es bei dieser Koproduktion mit der Berliner Staatsoper – die dortige Premiere fand 2017 statt – viel.

Und das liegt vor allem am Regie-Duo Sven-Eric Bechtolf und Julian Crouch (er ist auch für das großartige Bühnenbild zuständig), die bei dieser wilden Mixtur (Libretto: John Dryden) aus Schauspiel, Musik, Gesang, Tanz mit allem auffahren, was das Theater so hergibt.