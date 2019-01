Diese Filme und Serien starten heute bei Netflix und Amazon

Marvel's The Punisher

Nachdem sich Frank Castle (Jon Bernthal) in Staffel eins an allen gerächt hat, die in die Ermordung seiner Familie verwickelt waren, versucht er sich nun im bürgerlichen Leben. Doch irgendwie will das nicht richtig funktionieren - in einer Bar trifft er auf die junge Amy ( Giorgia Whigham), die von Unbekannten bedroht wird. Und Frank wird wieder zum Rächer.

>> "Marvel's The Punisher", Staffel 2, bei Netflix