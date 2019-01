"Star Trek" ohne Ende: Wirklich unendliche Weiten

Die „Discovery“-Serie ist zeitlich vor dem bekannten Raumschiff Enterprise angesiedelt. Und zwar relativ knapp.

So kann nun, zu Beginn der am Freitag bei Netflix anlaufenden zweiten Staffel, eine bekannte Figur die „Discovery“ besuchen: Captain Pike nämlich, der in der Originalserie der erste Kapitän der Enterprise war.

Und – Vorsicht, Spoilergefahr! – eine weitere klassische Figur hat ihren Auftritt. Faszinierend!