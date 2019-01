Blockbuster Kunst: Das Museum als Massenmagnet

Info: Was man 2019 sehen müssen wird

Der Prado in Madrid feiert im September seinen 200. Geburtstag. Im Zuge der Feierlichkeiten wird der vom britischen Star-Architekten Norman Foster entworfene Umbau namens Prado Campus eingeweiht, der das Museum zur Stadt öffnen und einen Aufenthaltsraum für das Publikum schaffen soll. Mit vielen Sonderausstellungen – darunter eine zu den Künstlerinnen Sofionisba Anguissola und Lavinia Fontana – sucht das Haus Anschluss ans 21. Jahrhundert.

Das Blockbuster-Jubiläum schlechthin ist aber der 500. Todestag von Leonardo Da Vinci. Gedacht wird an dessen einstiger Wirkungsstätte Mailand, der große Magnet dürfte aber die Retrospektive des Louvre in Paris im Herbst werden.

In den Niederlanden wird an den 350. Todestag von Rembrandt erinnert. Das Rijksmuseum in Amsterdam zeigt aus diesem Grund von 15. Februar bis 10. Juni alle Rembrandt-Werke seiner Sammlung (22 Gemälde, 60 Zeichungen, über 300 Drucke) her und lädt ab Juli das Publikum ein, bei der Restaurierung des Hauptwerks "Die Nachtwache" zuzusehen.

In Wien geht das KHM mit einer großen Schau des abstrakten US-Malers Mark Rothko (12.3. – 30.6.) sowie einer Ausstellung der Barockgrößen Caravaggio und Bernini (ab 20.10.) an den Start. Die Albertina zeigt ab 20.9. eine Werkschau von Albrecht Dürer mit dessen berühmtesten Werken.